На Дону экспорт зерна снизился почти в шесть раз
За год объем экспорта зерна из Ростовской области снизился почти в шесть раз. К апрелю 2025 года показатель упал до 204 тыс. т, хотя в прошлом году на экспорт отправили более миллиона. Об этом сообщает donnews.ru со ссылкой на депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по защите конкуренции Сергея Лисовского.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Главная причина отрицательной динамики — уход с рынка двух ведущих зернотрейдеров региона. В 2024 году прекратил деятельность торговый дом «Риф» (позднее его переименовали в ООО «Родные поля»). В январе этого года Россельхознадзор, из-за нарушений фитосанитарных требований в 80% продукции, приостановил экспорт этой компании.
В соответствии с судебным решением предприятие изъяли в пользу государства. Кроме того, в апреле 2025 года ликвидацию объявил крупнейший зернотрейдер южного региона «Зерно-Трейд».