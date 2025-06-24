На Дону экспорт зерна снизился почти в шесть раз

За год объем экспорта зерна из Ростовской области снизился почти в шесть раз. К апрелю 2025 года показатель упал до 204 тыс. т, хотя в прошлом году на экспорт отправили более миллиона. Об этом сообщает donnews.ru со ссылкой на депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по защите конкуренции Сергея Лисовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Главная причина отрицательной динамики — уход с рынка двух ведущих зернотрейдеров региона. В 2024 году прекратил деятельность торговый дом «Риф» (позднее его переименовали в ООО «Родные поля»). В январе этого года Россельхознадзор, из-за нарушений фитосанитарных требований в 80% продукции, приостановил экспорт этой компании.

В соответствии с судебным решением предприятие изъяли в пользу государства. Кроме того, в апреле 2025 года ликвидацию объявил крупнейший зернотрейдер южного региона «Зерно-Трейд».

Мария Хоперская