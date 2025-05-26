В Новороссийске потушили пожар в заброшенном здании

Пожар площадью 40 кв. м потушили в Новороссийске в заброшенном здании на ул. Куникова. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС КК Фото: Пресс-служба ГУ МЧС КК

Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 14:29, спустя восемь минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Они установили, что возгорание произошло на третьем этаже неэксплуатируемого здания.

В 14:38 пожар локализовали на площади 40 кв. м, при ликвидации возгорания задействовали 15 человек и четыре единицы техники.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Росприроднадзор подал в суд из-за возгорания свалки в Новороссийске. Ранее предприятие уже штрафовали на 500 тыс. руб. по аналогичному нарушению.