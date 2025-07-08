На Камчатке задержали мужчину за передачу данных об энергообъектах и ПВО Кубани

На Камчатке задержали предполагаемого агента СБУ, собиравшего данные о стратегических объектах Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Камчатскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Местный житель был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Следствие установило, что мужчина собирал и передавал украинской стороне секретные сведения о расположении объектов энергетики и систем противовоздушной обороны в Краснодарском крае.

Подозреваемый начал сотрудничать со Службой безопасности Украины после начала специальной военной операции. Действуя по указаниям своего куратора, он систематически передавал конфиденциальную информацию, представляющую угрозу безопасности России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и возможных сообщников.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жителя Кубани приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену. В суде установили, что весной 2023 года Маклаков начал сотрудничать с представителем службы безопасности Украины. В январе прошлого года он получил четыре роутера и восемь сим-карт, которые перевез в Новороссийск и оставил в подготовленном гараже, где их должны были забрать неизвестные.

Кроме того, в феврале того же года обвиняемый собирал и передавал информацию СБУ о расположении подводных лодок.