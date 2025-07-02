Жителя Кубани приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену
В Краснодарском крае суд приговорил 51-летнего Сергея Маклакова к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ
В суде установили, что весной 2023 года Маклаков начал сотрудничать с представителем службы безопасности Украины. В январе прошлого года он получил четыре роутера и восемь сим-карт, которые перевез в Новороссийск и оставил в подготовленном гараже, где их должны были забрать неизвестные.
Кроме того, в феврале того же года обвиняемый собирал и передавал информацию СБУ о расположении подводных лодок.
Сергея Маклакова признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Помимо основного срока, его приговорили к одному году ограничения свободы.