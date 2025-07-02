Жителя Кубани приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену

В Краснодарском крае суд приговорил 51-летнего Сергея Маклакова к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

В суде установили, что весной 2023 года Маклаков начал сотрудничать с представителем службы безопасности Украины. В январе прошлого года он получил четыре роутера и восемь сим-карт, которые перевез в Новороссийск и оставил в подготовленном гараже, где их должны были забрать неизвестные.

Кроме того, в феврале того же года обвиняемый собирал и передавал информацию СБУ о расположении подводных лодок.

Сергея Маклакова признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Помимо основного срока, его приговорили к одному году ограничения свободы.

Алина Зорина