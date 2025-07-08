Гостей и жителей Новороссийска предупредили о военных учениях 8 июля

8 июля 2025 года в Новороссийске пройдут учения со стрельбами с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы, сообщили в пресс-службе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Мероприятия запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта. Учения включают отработку действий по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с практическими стрельбами из артиллерийских установок.

Во время учений будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавательных средств. Запрет касается прогулочных и спортивных судов, надувных плавательных средств, гидроциклов, виндсерфинга, сапбордов и их аналогов. Также будут запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, включая спуски с берега.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что о потенциальной атаке БЭК в городе-герое объявили в 23:42 5 июля. Спустя полчаса активировали сирену, и жителей первой береговой линии призвали искать укрытие в помещениях, не имеющих окон.

Примерно в 00:40 жители Новороссийска услышали звуки стрельбы. Городские власти сообщили о том, что военные успешно отражают атаку безэкипажных катеров, которая продолжалась на протяжении нескольких часов.