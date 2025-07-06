Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске отменили угрозу БЭК

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил об отмене угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом он написал в своем Telegram-канале, заявив, что опасности для жителей города нет.

Фото: Полина Решетняк

Фото: Полина Решетняк

Предупреждение о возможной атаке БЭК поступило в 23:42 5 июля. Через полчаса в городе включили сирену, а жителей первой береговой линии попросили укрыться в помещениях без окон.

Около 00:40 новороссийцы услышали стрельбу. Городские власти сообщили, что военные отражают атаку безэкипажных катеров, которая длилась несколько часов.

Лия Пацан

Новости компаний Все