В Ростовской области на 5% снизилось производство мяса в 2025 году

В январе-мае 2025 года сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Ростовской области произвели 153,5 тыс. т мяса, что на 5% меньше, чем в 2024 году. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так за первые пять месяцев года донские сельхозпредприятия выпустили почти 91 тыс. т мяса, что составляет 60% от общего объема, что на 3% меньше, чем годом ранее.

За тот же период в крестьянско-фермерских хозяйствах региона было произведено 14,1 тыс. т мяса, что составляет 9% от общего объема произведенного в регионе продукта. За год показатель снизился на 6,7%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе за последние три года поголовье крупного рогатого скота сократилось с 625 тыс. до 589,3 тыс. голов. Что сказалось на объемах производства молока и мяса.

Наталья Белоштейн