Животноводство Ростовской области показывает снижение всех показателей

Поголовье крупного рогатого скота в Ростовской области сократилось с 625 тыс. до 589,3 тыс. голов за три года, при этом снизилось производство молока и мяса. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЗАО «СКВО» Фото: СЗАО «СКВО»

По опубликованным данным, количество дойного стада коров составляет 281,7 тыс. голов. Производство молока снизилось на 2,7% до 376,1 тыс. тонн. В 2023 году этот показатель составлял 386,9 тыс. тонн.

На фоне снижения КРС, существенное падение зафиксировано и в производстве яиц — на 23,4% до 542,1 млн штук. Два года назад регион производил 667,6 млн штук.

С января по май 2025 года хозяйства всех категорий произвели 153,5 тыс. тонн скота и птицы в живом весе — на 5% меньше аналогичного периода прошлого года.

На фоне снижения объемов производства стоимость продукции животноводства растет.

Валентина Любашенко