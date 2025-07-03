Оперштаб: выбросы мазута в Новороссийске не связаны с ЧС в Керченском проливе

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что мазут, обнаруженный на пляже в Новороссийске, может быть последствием разлива в Керченском проливе. Нефтепродукты на пляже «Нептун» появились после утечки 20 июня в морпорту, подчеркнули в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Роспотребнадзора, разлив нефтепродуктов произошел во время бункеровки иностранного судна под флагом Панамы. Площадь загрязнения составила более 35 тыс. кв. м, инцидент стал следствием недостаточного контроля со стороны экипажа и сломанного оборудования.

«Обнаруженные нефтепродукты — остаточные следы этой аварии и никак не связаны с ЧС в Керченском проливе в декабре 2024 года»,— заявили в региональном оперштабе.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что судовладелец Honrise возместил ущерб от разлива нефтепродуктов в Новороссийске. Ущерб морской среде оценен в 14 млн рублей, которые судовладелец компенсировал добровольно.

Для локализации пятна специалисты Морспасслужбы использовали более 400 кг биосорбента и установили боновые заграждения. Пятно локализовали, на месте продолжаются работы по сбору нефтепродуктов.