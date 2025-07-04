Многоэтажку эвакуируют в Азове после атаки беспилотников на Ростовскую область

После ночной атаки беспилотников на Ростовскую область жители города Азов и Азовского района массово жалуются на повреждения жилых домов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, в результате «падения БПЛА и их обломков» в домах по разным адресам повреждены окна и двери, также обломки задели припаркованные автомобили. «Наибольшие повреждения получила многоэтажка» на 40 квартир в Коллонтаевском переулке, где живут 120 человек. Там «произошло разрушение кровли», уточнил господин Слюсарь.

«Проводится эвакуация жителей», — добавил глава региона и подчеркнул, что жителям окажут помощь. По предварительным данным, в этом доме люди не пострадали, но информация уточняется.

Ранее врио губернатора сообщил о повреждении 8-квартирного дома в поселке Долотинка Миллеровского района. Там погибла пенсионерка.