У Крымского моста со стороны Тамани скопилось около 500 автомобилей

По состоянию на 7:00 8 июля у Крымского моста со стороны Краснодарского края скопилось 470 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымском мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В очереди со стороны Тамани находится 470 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Сутками ранее в это же время со стороны Тамани в пробке стояли 540 автомобилей. В течение дня затор увеличивался и в пиковые часы достиг 1,5 тыс. автомобилей.

Наталья Решетняк