Количество машин перед Крымским мостом увеличилось до 1,5 тысячи

Около 1,5 тыс. автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Минтранса РФ Фото: сайт Минтранса РФ

В очереди со стороны Тамани перед Крымским мостом находится 980 автомобилей. Время ожидания там составляет около трех часов.

Со стороны Керчи в пробке находится 470 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по данным на 09:00 мск перед Крымским мостом находится 1,1 тыс. машин. Все они были со стороны Тамани.

Алина Зорина