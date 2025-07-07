Количество машин перед Крымским мостом увеличилось до 1,5 тысячи
Около 1,5 тыс. автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: сайт Минтранса РФ
В очереди со стороны Тамани перед Крымским мостом находится 980 автомобилей. Время ожидания там составляет около трех часов.
Со стороны Керчи в пробке находится 470 транспортных средств. Время ожидания — около двух часов.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по данным на 09:00 мск перед Крымским мостом находится 1,1 тыс. машин. Все они были со стороны Тамани.