В Черногорске ввели режим повышенной готовности после ночного ливня

Режим повышенной готовности введен в Черногорске. Причиной стал ливень, обрушившийся на второй по численности населения город Республики Хакасия в ночь на 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Для обеспечения безопасности горожан и минимизации последствий непогоды в городе работают машины по откачке воды. Вся техника черногорского городского хозяйства задействована в устранении последствий ливня»,— говорится в сообщении мэрии. Кроме того, технику для откачки воды направил муниципалитету угольный разрез «Черногорский».

Городские власти обратились к жителям с призывом помочь в борьбе с последствиями непогоды. На улицах, чтобы предотвратить подтопления, укладываются мешки с песком.

Как писал «Ъ-Сибирь», три населенных пункта Хакасии остались без электроснабжения после ночного шторма.

Валерий Лавский