Более двух тысяч домов остались без электричества в Хакасии после шторма

Три населенных пункта остались без электроснабжения в Хакасии после ночного шторма. Отключения были зафиксированы в ночь на 8 июля в Абакане, а также селах Калинино и Московское, сообщило ГУ МЧС региона.

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По данным ведомства, перебои электроснабжения были зафиксированы в 2031 жилом доме «с населением 9976 человек, из них 1820 детей».

Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 25 м/с. Местами в регионе прошел град.

Александра Стрелкова