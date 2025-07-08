В реке Кубань обнаружили примеси сточных вод и растворителей

В реке Кубань зафиксированы превышения по нитритному азоту, соединениям железа и меди, фенолам и легкоокисляемым органическим веществам. Такие данные приводит Росгидромет по итогам лабораторного анализа. Несмотря на наличие загрязняющих веществ, состояние реки ниже Краснодара улучшилось за счет водохранилища, сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамина Голубитченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Как пояснил эксперт, состав примесей указывает на присутствие слабо очищенных сточных вод и промышленных выбросов — в том числе антисептиков, растворителей, компонентов для пластмасс, красителей и фармацевтических веществ.

По словам Вениамина Голубитченко, очищению воды способствует Краснодарское водохранилище. Оно обмелело и заросло тростником, камышом и рогозом, которые выполняют функцию естественного фильтра.

«В глубоководных местах с быстрым течением скорость самоочищения реки невысокая. Лучше вода очищается на мелководных участках, где течение воды небольшое, где много водной растительности и поверхность воды находится под ультрафиолетовыми лучами солнца»,— уточнил эколог.

Специалист также добавил, что несмотря на улучшение, использовать такую воду для полива или поения скота по-прежнему небезопасно. Превышения допустимых концентраций сохраняются, хотя и проявляются не постоянно.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за три года качество воды в реке Кубань стабилизировалось на уровне «грязная», в многолетнем плане вода большинства створов характеризовалась как «загрязненная».

Анна Гречко