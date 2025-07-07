Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Ртищева и его заместителя

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина Великобритании ввело санкции (.pdf) против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. Также под ограничения попал Научно-исследовательский институт прикладной химии, расположенный в Сергиевом Посаде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ртищев

Фото: Министерство обороны России Алексей Ртищев

Фото: Министерство обороны России

Санкции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в стране. Основанием для введения санкций OFSI называет запрещенную деятельность, связанную с применением химического оружия.

В июне правительство Великобритании расширило антироссийские санкции: в список добавили еще шесть структур, четыре физических лица и 20 судов, которые британские власти считают связанными с РФ. Ограничения были введены против Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Санкции коснулись также компании Rosneft Marine UK Limited и ООО «Металлург».

Лусине Баласян