Британия расширила санкции против России

Правительство Великобритании расширило антироссийские санкции: в список добавлены еще 6 структур, 4 физических лица и 20 судов, которые британские власти считают связанными с РФ.

В частности, ограничения введены против Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Санкции коснулись также компании Rosneft Marine UK Limited и ООО «Металлург».

Как писало Reuters со ссылкой на текст заявления британского премьера Кира Стармера, он вводит санкции, чтобы усиливать «давление до тех пор, пока Россия не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий и не продемонстрирует, что она серьезно настроена на работу над достижением справедливого и устойчивого мира».

В феврале Британия приняла крупнейший пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали российские бизнесмены и компании, а также фирмы из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая за поставки электроники в Россию.

Лусине Баласян