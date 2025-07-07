«Дельфа» рассказали о темпах строительства стационара для дельфинов в Анапе

В рамках строительства экстренного стационара для дельфинов в Анапе изготовили и установили оборудование по водоподготовке. Мощная система очистки и обеззараживания воды — важная и дорогостоящая часть проекта, сообщила «Ъ-Новороссийск» директор научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Установленное оборудование включает: флотатор, барабанный фильтр, биофильтр, УФ-стерилизатор, озонатор, а также мощные насосы и другие расходники.

Специалисты принципиально отказались от использования хлора, так как хлорорганические соединения могут быть критически опасны, особенно для диких тяжело больных дельфинов, необходимы очень точные расчеты дозировок. Кроме того, дикие китообразные не контактируют с хлором в море, дополнительная токсичная нагрузка не прибавит здоровья их коже и слизистым.

«Мы очень ждем окончание оформления документов и подключение канализации. Тогда мы уже сможем наконец провести испытания, запустить оборудование, наполнить бассейн. Вода будет набираться из скважины, перед поступлением в бассейн проходить засолку в специальной емкости, а дальше прогоняться через всю систему водоподготовки. Также мы провели и подключили электричество к павильону. Сейчас идет изготовление окон, двери, лестницы, ворот»,— рассказала госпожа Белей.

В стационар также планируется поставить гидравлический стол-подъемник (для бережного перемещения дельфина в бассейн), его изготовили на заказ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Анапе планируют построить экстренный центр для дельфинов. Центр будет компактным, но функциональным. В нем разместят крытый бассейн размером 10 на 6 м и глубиной 2 м с особой системой водоподготовки. Установят приборы для очистки воды без хлора.