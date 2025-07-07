МИД РФ призвал Армению поддерживать конструктивный новостной фон вокруг России

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин встретился с послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном. Российская сторона призвала власти Армении поддерживать конструктивный информационный фон вокруг России и двусторонних связей.

«В таком контексте подтверждено российское предложение провести очередной раунд консультаций профильных ведомств России и Армении»,— сообщил российский МИД. Стороны также обсудили предстоящие контакты Москвы и Еревана.

На прошлой неделе спикер парламента Армении Ален Симонян выступил за прекращение трансляции российских телеканалов в республике, поскольку они «вмешиваются во внутренние дела» страны. «Это наносит вред армяно-российским отношениям»,— подчеркнул господин Симнонян. Незадолго до этого глава армянского МИДа Арарат Мирзоян призвал российских чиновников, экспертов и парламентариев не вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в республике.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ереван отключает Москву».

Лусине Баласян