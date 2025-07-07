Сухогруз Magic Seas затонул в Красном море после атаки хуситов

Представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа объявил о потоплении греческого сухогруза Magic Seas в Красном море, передает йеменский телеканал «Аль-Масира».

Сегодня члены группировки «Ансар Аллах», известные также как «хуситы», атаковали сухогруз в водах близ йеменского порта Ходейда. Согласно предыдущим заявлениям господина Сариа, судно было атаковано беспилотными катерами, ракетами и дронами.

Представитель хуситов заявил, что затопление корабля зафиксировано на видеозаписи. Он также отметил, что атака на Magic Seas продиктовано неоднократным входом судов компании-перевозчика, которой принадлежал сухогруз, в «оккупированные палестинские порты».

В ночь на 7 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала несколько красноморских портов, находящихся под контролем хуситов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что удары являются частью операции ЦАХАЛа «Черный флаг», а йеменские населенные пункты, расположенные в зоне ответственности «Ансар Аллах», ждет та же участь, что и Тегеран.

Подробнее о ситуации — в материале «"Черный флаг" над Красным морем».