В Сочи задержали напавшего на полицейского местного жителя

В ночь на 26 июня в Сочи на улице Егорова правоохранительные органы задержали местного жителя, который напал на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей. Правонарушителю, скрывшемуся с места происшествия, грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночное время на улице Егорова, где инспектор ДПС находился при исполнении служебных обязанностей. К нему подошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В ходе словесного контакта гражданин ударил полицейского и попытался скрыться.

Как уточнили в УВД Сочи, помощь медиков пострадавшему сотруднику не потребовалась. Сотрудники патрульно-постовой службы в кратчайшие сроки задержали подозреваемого — им оказался 36-летний житель курорта.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кроме того, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Все материалы по данному инциденту будут переданы в следственные органы для дальнейшего процессуального рассмотрения. Сейчас проводится проверка, по итогам которой специалисты примут соответствующее решение.

Мария Удовик