В Свердловской области подписали соглашение о трудоустройстве ветеранов СВО

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на площадке международной выставки «Иннопрома» подписал ряд соглашений, направленных на развитие региона и улучшение жизни уральцев, сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подписано соглашение о сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП). Документ расширяет сферы сотрудничества региона с объединениями работодателей, с акцентом на наращивание экспорта и трудоустройство ветеранов специальной военной операции (СВО).

Стороны договорились совместно работать над улучшением инвестклимата, продвижением социальных проектов, развитием кадров и устойчивых производственных практик. Приоритетами стали поддержка проектов развития территорий и повышение качества жизни.

Кроме того, в присутствии Дениса Паслера было подписано соглашение между администрацией Среднеуральска и ПАО «ЭЛ5-Энерго», которое предусматривает помощь энергокомпании в развитии социальных проектов города. Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере благоустройства и развития инфраструктуры.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил на Китайско-Российском форуме по приграничному сотрудничеству в металлообрабатывающей и сварочной промышленности. По итогам мероприятия между российской и китайской сторонами было подписано два соглашения.

Полина Щуцкая