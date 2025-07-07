В Сочи возбудили дело о применении насилия к полицейскому

Следственный отдел по Центральному району Сочи возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел ночью 26 июня на ул. Егорова. Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу к сотруднику полиции.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и собирает доказательства.

Анна Гречко