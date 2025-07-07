В Анапе определили участки для демонтажа защитного вала

В Анапе начался демонтаж защитного вала, установленного вдоль береговой линии. Основные работы сосредоточены на двух участках: от Лечебного пляжа в районе морпорта до моста у технополиса «Эра» и от конца села Витязево до устья реки Можепсин. Техника движется навстречу друг другу, чтобы ускорить процесс, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Участок в районе Джемете (от реки Можепсин до технополиса «Эра») пока остается нетронутым. Здесь продолжаются работы по сбору остатков мазута на дне моря, и вал временно сохраняют, чтобы предотвратить выброс загрязнений на берег.

Решение о демонтаже принято после консультаций с экспертами и мониторинга ситуации. На очищаемых участках выбросов нефтепродуктов не фиксировали несколько месяцев.

Процесс уборки вала проходит в два этапа: сначала его разравнивают фронтальными погрузчиками, затем просеивают с помощью спецтехники, которая уже используется для очистки пляжей.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в оперштабе опровергли фейки об увольнении главы Роспотребнадзора в Анапе. Лариса Медведева покинула должность по достижении пенсионного возраста - 24 июня 2025 года ей исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для гражданской службы.