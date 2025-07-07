Семья греков получила компенсацию за утраченное жилье при депортации с Кубани

Четверо детей грека Ивана Панаетиди, депортированного в 1942 году из Северского района Краснодарского края в Казахстан, получили от властей региона 21,9 млн руб. компенсации за утраченное жилье. Каждому реабилитированному выплатили по 5,5 млн руб., пишет «РБК» со ссылкой на юриста семьи Ивана Калгина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Дело полностью завершено, деньги выплачены, квартиры оформлены на реабилитированных, и важно, что это первая такая выплата в России»,— сообщил юрист.

Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Приморского суда Новороссийска от 5 декабря 2024 года, которое обязало краевое министерство труда и соцразвития выплатить денежные средства из расчета 33 кв. м площади на каждого истца.

Истцами выступили дети Ивана Панаетиди, высланного в 1942 году из станицы Северской в ходе массовой депортации греков. Там он женился, а семья смогла вернуться в Краснодарский край несколько десятилетий спустя. Детей признали жертвами политических репрессий с правом на возмещение утраченного имущества.

В 2020 году членов семьи поставили на учет в администрации Северского района как нуждающихся в жилплощади, после судебных разбирательств их внесли в льготную очередь. Члены семьи Панаетиди решили получить денежную компенсацию, их поддержали суды. Однако региональный минтруд первоначально издал приказ о компенсации по нормативу 18 кв. м на человека, занизив сумму почти в два раза.

Ранее в краевом минтруде отмечали, что репрессированные имеют право на обеспечение жильем при условии возвращения в те местности, где они проживали до репрессий. Дети Ивана Панаетиди, как заявили в ведомстве, это условие не соблюли — их отца депортировали из станицы Северской, а позже они поселились в Новороссийске.

Иван Калгин не согласился с этим, сославшись на определение Конституционного суда от 2019 года о том, что всех детей жертв репрессий должны принимать на жилищный учет без каких-либо условий — то есть без прописки и регистрации.

Алина Зорина