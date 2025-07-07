Семья греков получила компенсацию за утраченное жилье при депортации с Кубани
Четверо детей грека Ивана Панаетиди, депортированного в 1942 году из Северского района Краснодарского края в Казахстан, получили от властей региона 21,9 млн руб. компенсации за утраченное жилье. Каждому реабилитированному выплатили по 5,5 млн руб., пишет «РБК» со ссылкой на юриста семьи Ивана Калгина.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Дело полностью завершено, деньги выплачены, квартиры оформлены на реабилитированных, и важно, что это первая такая выплата в России»,— сообщил юрист.
Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение Приморского суда Новороссийска от 5 декабря 2024 года, которое обязало краевое министерство труда и соцразвития выплатить денежные средства из расчета 33 кв. м площади на каждого истца.
Истцами выступили дети Ивана Панаетиди, высланного в 1942 году из станицы Северской в ходе массовой депортации греков. Там он женился, а семья смогла вернуться в Краснодарский край несколько десятилетий спустя. Детей признали жертвами политических репрессий с правом на возмещение утраченного имущества.
В 2020 году членов семьи поставили на учет в администрации Северского района как нуждающихся в жилплощади, после судебных разбирательств их внесли в льготную очередь. Члены семьи Панаетиди решили получить денежную компенсацию, их поддержали суды. Однако региональный минтруд первоначально издал приказ о компенсации по нормативу 18 кв. м на человека, занизив сумму почти в два раза.
Ранее в краевом минтруде отмечали, что репрессированные имеют право на обеспечение жильем при условии возвращения в те местности, где они проживали до репрессий. Дети Ивана Панаетиди, как заявили в ведомстве, это условие не соблюли — их отца депортировали из станицы Северской, а позже они поселились в Новороссийске.
Иван Калгин не согласился с этим, сославшись на определение Конституционного суда от 2019 года о том, что всех детей жертв репрессий должны принимать на жилищный учет без каких-либо условий — то есть без прописки и регистрации.