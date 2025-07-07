«Россети» обеспечат мощности для строящегося экокурорта «Лагонаки» в Адыгее

Компания «Россети» обеспечит дополнительные сетевые мощности для строящегося экокурорта «Лагонаки» в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По информации «Россетей», началась реконструкция подстанции «Плато», которая является основным центром электроснабжения нового всесезонного курорта. Модернизация объекта проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Для развития гостиничной и спортивной инфраструктуры «Россети Кубань» обеспечат выдачу 16 МВт мощности.

Подстанцию переведут на напряжение 110 кВ, оснастят трансформатором мощностью 25 МВА, микропроцессорной защитой и цифровой противоаварийной автоматикой. Также на объекте внедрят комплексы плавки гололеда для стабильной работы воздушных линий. Как уточнили в компании, все оборудование российского производства.

Кроме того, энергетики построят в горной местности новые участки ЛЭП 110 кВ, которые свяжут подстанцию «Плато» с другими узловыми объектами сети. Мера, как отмечают в «Россетях», повысит надежность электроснабжения всего Майкопского района.

Экокурорт «Лагонаки» возводится в бассейне реки Курджипс рядом с Кавказским биосферным заповедником. Площадь туристического кластера составит около 1,6 тыс. га. После ввода в эксплуатацию он должен ежегодно принимать до 1 млн туристов.

Анна Гречко