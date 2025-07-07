Уралвагонзавод представил на «Иннопроме» заправку для электромобилей

Концерн «Уралвагонзавод» продемонстрировал на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге зарядную станцию Elli для электромобилей, сообщили в пресс-службе компании. Среди представленных вариантов — электрозаправки мощностью 60 кВт, 44 кВт и 150 кВт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

Предприятие привезло на выставку и другие разработки. Среди них — полувагоны «Урал» и «БАМ» грузоподъемностью до 151 тонны и рабочим диапазоном от -60° до +50°. В предприятии подчеркнули, что «БАМ» может перевозить на 6% больше грузов, чем другие инновационные вагоны, и на 13% больше, чем старые модели. Их срок службы составляет 32 года.

На «Иннопроме» компания также представила автоматический мусоросортировочный комплекс (АМСК). Он может обрабатывать до 350 тыс. тонн отходов в год, автоматически сортировать твердые коммунальные отходы (ТКО) и извлекать из них пригодный для переработки мусор, а также органические отходы. Модульную конструкцию комплекса можно адаптировать под нужды заказчика.

Кроме того, Уравагонзавод продемонстрировал на выставке станки Уральского научно-технологического комплекса (УНТК), аналогов которым, по данным компании, нет в России. Это абразивно-зачистные, отрезные, токарные станки, оборудование для навивки пружин и пневматические турбонасосы.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз 7 июля. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» по 10 июля включительно. Главной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнерам выступила Саудовская Аравия. По данным организаторов, на 50 тыс. кв м выставочной площади свою продукцию представят свыше 1000 компаний, всего выставку в этом году посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.

Ирина Пичурина