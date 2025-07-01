Нехватка личного состава в полиции Новороссийска составила почти 30%

По данным на 1 июля 2025 года недокомплект личного состава полиции Новороссийска составил 29% от штатной численности. Об этом на брифинге сообщил начальник Управления МВД России по городу Новороссийску полковник полиции Александр Великий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску Фото: пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску

«С кадрами у нас сейчас большая проблема. К сожалению, мы не можем остановить отток специалистов. Еще десять лет назад некомплект составлял 14%, сегодня эта цифра достигла 29%. И она будет расти. Сотрудники, которые работают в условиях многозадачности и практически в круглосуточном режиме, выгорают, уходят работать в другие сферы, в том числе в службы безопасности, адвокатуру и т.д. Там спокойнее и зарплаты выше. Кто-то переводится в новые регионы, где также выше заработная плата и есть выслуга лет. Традиционно острый дефицит кадров существует в службе участковых уполномоченных, но в последние годы мы столкнулись с тем, что кадров не хватает даже в уголовном розыске, который всегда ассоциировался с некой романтикой»,— рассказал Александр Великий.

Он добавил, что с учетом отпусков, в том числе декретных, фактический некомплект кадрового состава в полиции Новороссийска может доходить до 50%.

Наталья Решетняк