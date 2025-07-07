Рынок новых автомобилей переживает кризис продаж

Склады переполнены, спрос падает, цены пугают покупателей — рынок новых автомобилей в России продолжает испытывать серьезные трудности.

Александр Степанов, владелец компании-импортера премиальных авто AUTOSAN



Как отмечает Александр Степанов, эксперт с 16-летним опытом в автобизнесе и владелец компании — импортера премиальных авто AUTOSAN, в ближайшие месяцы дилеры будут корректировать наценки и предлагать дополнительные скидки для стимулирования продаж. Однако из-за нестабильного курса валют и логистических издержек ожидать резкого падения цен не стоит.

Одним из главных инструментов оживления спроса станут кредитные программы: рассрочки, субсидированные автокредиты и трейд-ин с доплатами. Это позволит привлечь тех покупателей, кто до сих пор откладывал покупку из-за финансовых ограничений.

Произойдут и изменения в продуктовой линейке. Дилеры будут делать ставку на доступные модели и бренды с высокой оборачиваемостью. Важную роль сыграют китайские автопроизводители, которые активно укрепляют свои позиции на российском рынке.

Чтобы избавляться от избыточных складских запасов, дилеры пересматривают закупочную политику, оптимизируют логистику и могут пойти на закрытие нерентабельных шоурумов. Ротация в сетях дистрибуции и перераспределение поставок становятся вынужденными мерами.

Еще один заметный тренд — рост интереса к автомобилям с пробегом. Если ценовая политика на новые машины останется прежней, все больше клиентов будут уходить в сегмент более доступных б/у авто.

Особенно тяжелое положение складывается у автосалонов, которые работают на заемные средства. Высокие процентные ставки, снижение оборотов и зависимость от банковских кредитов делают их положение уязвимым. Уже сейчас некоторые дилеры заявляют о закрытии бизнеса, не справляясь с текущими финансовыми нагрузками.

По мнению Александра Степанова, в ближайшее время авторитейл будет адаптироваться через ценовые корректировки, запуск финансовых программ и обновление модельного ряда. Тем, кто планирует покупку, стоит внимательно следить за акциями и предложениями — дилеры будут активно бороться за каждого клиента.

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