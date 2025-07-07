«Новые люди» выдвинули предпринимательницу на выборы тамбовского губернатора

Тамбовское отделение партии «Новые люди» выдвинуло на выборы главы региона 44-летнюю предпринимательницу Елену Семилетову. Решение было принято единогласно в ходе тайного голосования на общем собрании. Она уже подала документы в облизбирком. Об этом сообщили в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Семилетова, по словам однопартийцев, является первой женщиной-кандидатом на пост тамбовского губернатора

Фото: избирательная комиссия Тамбовской области Елена Семилетова, по словам однопартийцев, является первой женщиной-кандидатом на пост тамбовского губернатора

Фото: избирательная комиссия Тамбовской области

«Елена станет первой женщиной в истории Тамбовской области, которая поборется за пост главы региона. Она имеет богатый опыт управления бизнесом и активно участвует в социальных проектах области»,— рассказали представители «Новых людей».

По данным Rusprofile, в Тамбовской области зарегистрирована Елена Семилетова, в 2009 году открывшая ИП для производства пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Также она владеет и руководит местным ООО «Тамбовская оконная компания» с аналогичным видом деятельности. Оно было зарегистрировано в 2016 году. В 2021 году компания получила выручку в 104 млн руб. и чистую прибыль в 6,1 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

Досрочные выборы губернатора Тамбовской области пройдут 14 сентября. На участие в них также заявились врио главы региона Евгений Первышов от партии «Единая Россия» и три депутата облдумы: Андрей Жидков (КПРФ), Павел Плотников (СРЗП) и Олег Морозов (ЛДПР).

О смене губернатора Тамбовской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова