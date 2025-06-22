ЛДПР определилась с кандидатом на выборы губернатора Тамбовской области
Координатора тамбовского реготделения ЛДПР Олега Морозова выдвинут на сентябрьские выборы губернатора региона. Такое решение члены партии приняли тайным голосованием на вчерашней внеочередной конференции. Об этом сообщили в обкоме.
На предыдущих выборах губернатора Тамбовской области Олег Морозов уступил Максиму Егорову
Фото: Тамбовская областная Дума
Олег Морозов также является депутатом Тамбовской облдумы, где занимает пост зампреда комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства. В ходе своего выступления он подчеркнул, что одна из задач властей региона — удержать в нем молодежь.
На предыдущих выборах губернатора Тамбовской области в 2022 году Олег Морозов набрал 2,42%. В процедуре победил Максим Егоров с результатом в 84,95%.
Другие партии также определились с кандидатами. «Единую Россию» на выборах в сентябре представит действующий врио губернатора Евгений Первышов, КПРФ — депутат облдумы Андрей Жидков, СРЗП — также депутат областной думы Павел Плотников.