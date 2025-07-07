Госавтоинспекция Кубани рекомендует воздержаться от поездок из-за жары

Госавтоинспекция Краснодарского края рекомендует жителям региона воздержаться от поездок на автомобилях из-за жаркой погоды. С 8 по 11 июля на большей части территории Кубани ожидается +39…+40 градусов тепла, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Жителям региона рекомендуют не садиться за руль при плохом самочувствии и признаках утомления из-за жаркой погоды. Перед началом поездки необходимо опустить стекла автомобиля, чтобы салон проветрился, а лишь после этого включить кондиционер.

Рекомендуется пить больше воды как водителям, так и пассажирам. В длительную поездку лучше взять с собой термос. Также стоит следить за скоростным режимом, быть внимательным при маневрах на дороге, так как яркое солнце и отблеск от встречного потока машин может ослепить водителя.

Парковать транспорт лучше в тени. Если нет такой возможности, то рекомендуется закрыть лобовое стекло изнутри специальным экраном, а приборную панель — полотенцем. Также нельзя оставлять в салоне детей и домашних животных.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за жары, которая продлится четыре дня. По данным ЦГМС, такое явление классифицируется как опасное.

Алина Зорина