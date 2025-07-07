На Кубани объявили авиационную опасность
Днем 7 июля на территории Краснодарского края объявили авиационную опасность. В регионе действует угроза падения взрывных устройств. Предупреждение граждане получили от РСЧС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Жителей края просят держаться подальше от окон и укрыться в защищенном помещении. На улице необходимо спрятаться в ближайшем здании. Если вы находитесь в транспорте, нужно выйти и пройти в ближайшее строение или укрыться в складках местности.
«При падении взрывных устройств звоните 112»,— говорится в сообщении.
UPD: в 12:06 авиационная опасность отменена