На Кубани объявили авиационную опасность

Днем 7 июля на территории Краснодарского края объявили авиационную опасность. В регионе действует угроза падения взрывных устройств. Предупреждение граждане получили от РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителей края просят держаться подальше от окон и укрыться в защищенном помещении. На улице необходимо спрятаться в ближайшем здании. Если вы находитесь в транспорте, нужно выйти и пройти в ближайшее строение или укрыться в складках местности.

«При падении взрывных устройств звоните 112»,— говорится в сообщении.

UPD: в 12:06 авиационная опасность отменена

Алина Зорина