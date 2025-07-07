В Новороссийске врачи извлекли из желудка пациентки пластиковый колпачок

В городскую больницу №1 Новороссийска обратилась женщина с жалобами на сильные боли в животе. Обследование показало, что причиной недомогания стал 7-сантиметровый пластиковый колпачок от лекарственного распылителя, застрявший в желудке, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Острый край инородного предмета мог проткнуть стенку желудка, что грозило развитием перитонита – опасного для жизни состояния. Заведующий эндоскопическим отделением Давид Шагинян провел сложную манипуляцию: с помощью специального инструмента он аккуратно захватил колпачок и извлек его через пищевод, избежав повреждения внутренних органов.

Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы после успешно проведенной процедуры.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что врачи Новороссийска удалили трихобезоар у четырехлетней пациентки.