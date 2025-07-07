В Пулково предупредили о возможных случаях потери багажа

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге предупредил пассажиров, что после коллапса выходных их багаж может потеряться. Решать подобные проблемы пообещали в приоритетном порядке.

«Возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы в аэропорту Пулково … Багаж будет направляться пассажирам в ближайшее возможное время»,— сообщила пресс-служба аэропорта.

5 и 6 июля аэропорт Пулково приостанавливал работу пять раз. 90 рейсов были отменены. По данным на 8:00 мск 7 июля, задерживались на два и более часа 104 рейса.

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