И.о. главы администрации Семикаракорска назначена Галина Юсина

Решением собрания депутатов исполняющей обязанности главы Семикаракорского городского поселения была назначена Галина Юсина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Семикаракорского городского поселения Фото: пресс-служба администрации Семикаракорского городского поселения

До назначения госпожа Юсина занимала пост замглавы администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» бывший глава Семикаракорска Александр Черненко ушел в отставку 5 июля 2025 года. На этом посту он пробыл с 2009 года.

Наталья Белоштейн