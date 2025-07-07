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И.о. главы администрации Семикаракорска назначена Галина Юсина

Решением собрания депутатов исполняющей обязанности главы Семикаракорского городского поселения была назначена Галина Юсина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации Семикаракорского городского поселения

Фото: пресс-служба администрации Семикаракорского городского поселения

До назначения госпожа Юсина занимала пост замглавы администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» бывший глава Семикаракорска Александр Черненко ушел в отставку 5 июля 2025 года. На этом посту он пробыл с 2009 года.

Наталья Белоштейн

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