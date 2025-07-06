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Глава Семикаракорска покинул пост

Глава администрации Семикаракорского городского поселения Александр Черненко покинул пост. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Фото: пресс-служба администрации Семикаракорского городского поселения

Фото: пресс-служба администрации Семикаракорского городского поселения

Александру Черненко 60 лет, он уроженец Ростовской области. До прихода в политику более 20 лет руководил подразделением противопожарной службы МЧС России в Семикаракорском районе. В 2005 году был избран депутатом районного Собрания. Пост главы администрации Семикаракорска занимал с 2009 года.

Мария Иванова

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