Безработица в Ростовской области снизилась на 20% за год

Количество безработных граждан в Ростовской области за год снизилось почти на 20%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным исследования, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,3% к численности рабочей силы против 0,4% на начало 2024 года. В прошлом году в службу занятости населения с целью поиска работы обратились 34,1 тыс. человек, из них статус безработных получили 18,5 тыс. человек. При содействии службы занятости в 2024 году работу нашли 24,5 тыс. человек.

По информации ведомства, на начало 2025 года в центрах занятости населения региона состояло на учете 5,9 тыс. безработных граждан. За шесть месяцев их число выросло до 6,4 тыс. человек, включая трудоспособных лиц старше 15 лет.

«Банк вакансий службы на начало 2025 года содержал 40,6 тыс. предложений, из которых 64,8% составляли рабочие профессии. Коэффициент напряженности на рынке труда области находится на прежней позиции — 0,2 человека из числа незанятого населения в расчете на одну вакансию»,— приводятся в сообщении слова руководителя областной службы занятости Сергея Григоряна.

По данным, предоставленным «Ъ-Ростов», с безработными и обратившимися в 2024 году в СЗН людьми велась следующая работа: гражданам предоставили 118,5 тыс. государственных услуг по профессиональной ориентации, выбору сферы деятельности, трудоустройству и получению образования. Психологическую поддержку и социальную адаптацию получили 13,7 тыс. человек. Профессиональное обучение прошли 2,0 тыс. граждан. Временные работы организовали для 19,1 тыс. человек, включая 17,5 тыс. несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 698 граждан предпенсионного возраста и 355 инвалидов.

Ростстат так же подсчитал численность занятого населения в регионе, она составляет около 2,2 млн человек. В марте-мае 2025 года она выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,4%. Уровень занятости населения в донском регионе достиг 62,3%, что является одним из самых высоких показателей в ЮФО.

Валентина Любашенко