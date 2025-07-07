Жителей Сочи призвали сократить расход воды в летний период

В Сочи местных жителей призвали сократить расход воды на хозяйственные нужды из-за загруженности водозаборов. Об этом сообщает пресс-служба МУП Сочи «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ежегодно после начала жаркого сезона жители Сочи сообщают о нехватке воды. По данным предприятия, главной причиной является нецелевое использование ресурса.

«Нужно понимать, что водоносный горизонт — это не чаша, которая пополняется по нашим запросам, когда мы этого захотим. Производительность водоносного горизонта непостоянна и изменяется как по площади (в зависимости от рельефа), так и во времени (в зависимости от количества атмосферных осадков)»,— заявили в МУП Сочи «Водоканал».

Кроме того, специалисты предприятия на постоянной основе мониторят сети на предмет утечек. Процент потери ресурса с октября 2024 года снизился на 168 тыс. куб. м.

Алина Зорина