В Ростове строительство стало самой высокооплачиваемой отраслью в 2025 году

Отраслью с наивысшей заработной платой в Ростове-на-Дону в первом квартале 2025 года стало строительство. В январе-марте средняя зарплата в данной сфере составляла 107 тыс. руб. Об этом сообщается в рейтинге «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по отраслевым зарплатам донская столица заняла 43 место в топе городов России.

Лидером рейтинга стал Южно-Сахалинск, где наиболее оплачиваемой стала «Добывающая отрасль» (445 тыс. руб.). Второе место заняла Москва — «Банки и финансовые услуги» (293 тыс. руб.). Тройку лидеров замкнул Анадырь — «Строительство» (282 тыс. руб.). В соседнем Краснодаре наибольшая зарплата отмечается в сфере «IT и связь» — 127 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что профессия инженера стала самой высокооплачиваемой в регионе этой весной. В среднем инженерам предлагали ежемесячную зарплату (при фиксированном графике) в более чем 81 тыс. руб.

Наталья Белоштейн