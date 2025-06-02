Профессия инженера стала самой высокооплачиваемой в Ростовской области

В Ростовской области профессия инженера стала самой высокооплачиваемой этой весной. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали в пресс-службе «Авито-работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в среднем инженерам предлагали ежемесячную зарплату (при фиксированном графике) в более чем 81 тыс. руб. Таким образом динамика предлагаемой оплаты выросла на 14%. От специалистов-инженеров работодатели чаще всего требуют создания моделей, проведения испытаний и внедрений инноваций, для обеспечения эффективности и безопасности проектов. Инженеры востребованы в машиностроении, электронике, строительстве и IT.

Аналогичный рост, кроме того, показала и позиция менеджера по работе с клиентами. В регионе она в среднем оценивается в 57 тыс. руб. в месяц.

Константин Соловьев