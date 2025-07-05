На пляжах Анапы демонтируют защищавший от мазута вал

На берегу Черного моря в Анапе разберут часть защитного вала из-за отсутствия новых выбросов мазута, сообщил оперштаб Краснодарского края. Работы ведут в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны села Витязево.

В оперштабе объяснили, что вал надо разобрать для завершения очистки пляжей — насыпь сделана из песка, который содержит фрагменты мазута. Убирают вал в три этапа: снимают полипропиленовые сети, которыми накрывали насыпь для удержания мазута, потом выравнивают вал с помощью фронтального погрузчика, а затем с помощью спецтехники очищают территорию, многократно просеивая песок.

Защитный вал сохранят на участке от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин, потому что там еще ведутся водолазные работы. На дне неподалеку от берега собирают мазут. По всей Анапе продолжает действовать запрет на посещение пляжей и купание в море.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе в шторм потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута, в январе зафиксировали повторный разлив нефтепродуктов из остова судна. Пляжи Анапы и Темрюка закрыли для отдыхающих на летний сезон 2025 года. На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Подробности — в материале «Ъ» «За экологическую катастрофу спросили по-крупному».