На Дону в июне пропал 91 человек

В Ростовской области в июне была подана 91 заявка на поиски человека. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

За прошедший месяц поисковикам удалось отыскать живыми 48 пропавших. Пятерых жителей региона обнаружили погибшими. Местонахождение 17 человек остается неизвестным. Специалисты отряда также установили личность восьми человек и отыскали пятерых родных. Еще восемь заявок пока остаются неподтвержденными.

«Июнь, на удивление, получился с меньшим количеством заявок по сравнению с маем»,— отмечают в отряде. Как ранее писал «Ъ-Ростов», именно в летний период, как показывает ежегодная статистика, поступает наибольшее количество заявок о пропавших. В мае в Ростовской области пропали 106 человек.

Константин Соловьев