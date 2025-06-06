В Ростовской области в мае пропали 106 человек

В Ростовской области в мае 2025 года пропали 106 человек. Об этом рассказали в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

По информации источника, пятеро из пропавших – погибли. Еще 67 человек удалось найти живыми. Местоположение восьми человек остается неизвестным. Уточняется, что 12 заявок о поиске остаются неподтвержденными. Отряду в мае этого года удалось установить личности семерых пропавших.

Пресс-служба также сообщила, что в отряде ожидают увеличение числа заявок в грядущие месяцы. Ежегодная статистика, отмечается, показывает, что летние месяцы становятся активным сезоном поисков.

Константин Соловьев