В Ростове профессию водителя могут включить в перечень СПО

Власти донской столицы могут включить профессию «Водитель общественного пассажирского транспорта» в перечень профессий среднего профессионального образования (СПО) с возможностью прохождения учебной практики на муниципальных предприятиях города. Об этом сообщает «Ростов» со ссылкой на данные городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bus2.ru Фото: bus2.ru

Необходимость в обучении водителей связана с их нехваткой на городских маршрутах. Пока предложение властей находится в стадии обсуждения, администрация города с Центром занятости населения реализует программы профессионального обучения стоящих на учете граждан по специальности «Водитель категории «D», отметили в муниципалитете.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», для выхода на автобусные рейсы в городе не хватает 1,1 тыс., или 50,5%, водителей.

Наталья Белоштейн