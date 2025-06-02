В Ростове наблюдается дефицит водителей автобусов

В Ростове-на-Дону для выхода на автобусные рейсы не хватает 1,1 тыс., или 50,5% водителей. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что заработная плата водителей автобусов сейчас составляет от 52 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Чтобы минимизировать кадровый дефицит в этой области водителям предоставляют субсидии на частичное погашение процентов по кредитам и займам на строительство и покупку жилья в агентстве жилищных программ. Кроме того, в центре занятости населения Ростова обучают учете граждан по специальности «Водитель категории D».

Мария Хоперская