Reuters: первая сессия переговоров Израиля и «Хамаса» была безуспешной

Первая сессия непрямых переговоров о прекращении огня между «Хамасом» и Израилем в Катаре завершилась безрезультатно. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на палестинские источники.

Как сообщили собеседники агентства, у израильской делегации не было достаточного мандата для достижения соглашения с «Хамасом».

Переговоры возобновились 6 июля, в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом. Перед своим отъездом в Вашингтон господин Нетаньяху заявил, что израильские переговорщики имеют четкие инструкции по достижению соглашения о прекращении огня на условиях, которые принял Израиль.

2 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона согласовала с властями Израиля условия для прекращения огня в секторе Газа. По информации Assosiated Press, предложение США включает частичный вывод израильских войск из палестинского анклава и увеличение объемов гуманитарной помощи в обмен на освобождение удерживаемых «Хамасом» заложников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лев поворачивается к Газе».