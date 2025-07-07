Аэропорт Пулково вернулся к работе

В аэропорте Пулково в Санкт-Петербурге сняли ограничения на обслуживание авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ограничения действовали более около 8 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Аэропорт приостановил работу 6 июля в 17:00 мск.

Вечером в воскресенье в Пулково ограничили вход в пассажирский терминал. Войти в здание аэровокзала могут только те, у кого есть билеты на вылетающие рейсы.

5 и 6 июля петербургский аэропорт работал с серьезными ограничениями — из-за угрозы атаки БПЛА, работа воздушной гавани несколько раз прерывалась. За двое суток там было задержано и отменено более сотни авиарейсов. Коллапс в авиасообщении 5–6 июля может стоить авиакомпаниям около 20 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бесполетная авиация».