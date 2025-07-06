Прокуратура организовала проверку после жесткой посадки вертолета в Адыгее

В воскресенье, 6 июля, в Майкопском районе Республики Адыгея вертолет, который выполнял частный полет, совершил жесткую посадку вне взлетно-посадочной полосы. Южная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту авиационного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

По данным надзорного ведомства, в районе поселка Учебное лесничество при выполнении частного полета воздушное судно марки «Bell-407» совершило жесткую посадку на открытом участке местности. Посадка была произведена вне пределов установленной взлетно-посадочной полосы.

В связи с инцидентом Южная транспортная прокуратура организовала проверку с целью установления обстоятельств и причин произошедшего. Представители Белореченской транспортной прокуратуры выехали на место происшествия для оценки соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве уточнили, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Мария Удовик