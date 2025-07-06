Число автомобилей в очереди к Крымскому мосту снизилось в 9,5 раза

Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани к вечеру 6 июля сократилась в 9,5 раза по сравнению с дневными показателями: с 760 до 80 автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале с оперативной информацией по мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

К 18:00 6 июля в очереди перед контрольно-пропускным пунктом на стороне Тамани находилось около 80 транспортных средств. Днем того же дня, в 12:00, их количество достигало 760, из-за чего время ожидания тогда оценивалось в три часа. Таким образом, за шесть часов число ожидающих автомобилей снизилось почти в 10 раз.

Днем 5 июля движение по Крымскому мосту временно приостанавливалось. Гражданам, находившимся в зоне досмотра и на мосту, рекомендовали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позже движение было полностью восстановлено.

«Ъ-Кубань» писал, что наибольшие заторы на Крымском мосту фиксируются в начале недели на направлении из Тамани и в пятницу вечером — из Крыма. В эти периоды количество автомобилей может достигать тысячи, а время ожидания — трех часов. В среду, субботу и воскресенье, напротив, проезд проходит без существенных задержек.

Мария Удовик